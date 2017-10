Tegen 2020 nieuwe bestemming voor 5 van de 6 Pepingse kerken

Pepingen telt vandaag zes kerken in evenveel deelgemeenten. Tot 2020 kunnen inwoners in samenspraak met de priester in al die kerken trouwen of begraven worden. Ook misvieringen kunnen nog in alle kerken plaatsvinden, maar over drie jaar komt aan dat verhaal een einde. Dan vinden alle liturgische diensten plaats in de Sint-Martinuskerk.

Gemeenten die een plan voor hun kerken kunnen voorleggen, maken kans op renovatiesubsidies van de Vlaams overheid. Pepingen heeft renovatiedossiers lopen voor onder andere de kerk in Bellingen. Die krijgt straks -net als vier andere kerken- een nieuwe functie. Geen makkelijke klus omdat het om gebouwen gaat met een specifieke functie.

Pepingen geeft zichzelf drie jaar de tijd om een nieuwe bestemming te vinden. Andere gemeenten richten hun kerken in als klaslokalen, ontmoetingscentra of musea. Maar Pepingen stelt zich openlijk de vraag of het daar wel nood aan heeft?

