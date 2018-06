Tekstschrijver minister Gatz debuteert met roman ‘De Muts’

Peter Dejaegher, de tekst- en speechschrijver van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, heeft zijn romandebuut geschreven. “De Muts” vertelt het verhaal van een jonge Vlaams-Brabantse universitair die halfweg de jaren '80 zijn legerdienst vervult bij de paracommando's. RINGtv ontmoette Peter Dejaegher tijdens een signeersessie in de Standaard Boekhandel in Kampenhout.

Peter Dejaegher schreef al duizenden pagina's non-fictie, vroeger als journalist en sinds enkele jaren als medewerker van cultuurminister Sven Gatz. Maar nu is er ‘De Muts’, zijn eerste roman. Het boek is gebaseerd op de herinneringen die Dejaegher koestert aan zijn legerdienst bij de paracommando’s van het Belgische leger.

"Ik heb daar afgezien, maar wel een mooie tijd beleefd. Rond de vele herinneringen heb ik een verhaal verzonnen dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de opleiding tot paracommando die vijf maanden duurt. De titel van het boek verwijst naar de rode of groene muts die de para's krijgen na die periode,” zegt Dejaegher.

‘De Muts’ gaat over een pas afgestudeerde socioloog die kiest om zijn dienstplicht te vervullen bij de para’s en over hoe hij en andere jonge kerels in het leger worden omgevormd tot geoliede vechtmachines. Als enige universitair van zijn peloton begint hij in december 1985 aan zijn opleiding. Naarmate die vordert nemen een aantal spanningen tussen sommige rekruten toe. Pesterijen, groepsdruk en een drugsaffaire leiden naar een tragisch ongeval in een trainingskamp in Schotland. ‘De Muts’ is in veel opzichten een boek over vriendschap en hoe die op proef kan worden gesteld.

‘De Muts’ van Peter Dejaegher is uitgegeven via Brave New Books. Je kan het online bestellen bij Standaard Boekhandel. Alle informatie over zijn boek vind je op de website van de auteur.

www.peterdejaegher.com