Tele-Onthaal zoekt dringend vrijwilligers in Vlaams-Brabant

Dagelijks rinkelt de telefoon zo’n 300 keer bij Tele-onthaal. Vaak gaat het om mensen die relationele- of familiale problemen hebben. Of het gaat om mensen die willen praten over gezondheids- of psychische problemen, over hun verslaving, eenzaamheid of hun verdriet. Vorig jaar contacteerden een recordaantal van 122.000 mannen en vrouwen deze hulplijn. Om al deze oproepen en chatsessies te beantwoorden kan Tele-Onthaal rekenen op zo’n 600 vrijwilligers. Zij opereren vanuit een locatie in elke Vlaamse provincie.

Maar er zijn dringend nieuwe vrijwilligers om de stijgende vraag naar een anoniem luisterend oor te beantwoorden. Daarom start Tele-Onthaal een opleiding in elke provincie. In Vlaams-Brabant start die op zaterdag 14 oktober.

Wie komt in aanmerking? Iedereen die zich kan inleven in andermans moeilijkheden en openstaat voor andere opvattingen. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze zo’n 4 uur per week beschikbaar zijn. Wie aan de slag gaat bij Tele-Onthaal krijgt ook permanent ondersteuning en vormingen. Wie interesse heeft kan zich aanmelden via www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger