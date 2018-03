Telenet van start in Wemmel en Drogenbos

Je kan er niet naast kijken: met huizenhoge constructies en metershoge affiches kondigt Telenet z'n komst in Wemmel aan. Telenet is nu dus de absolute telecomspeler in Vlaanderen, uitgenomen Voeren. Daar is nog de Waalse operator ‘Voo’ actief, zo bevestigt de woordvoerster van Telenet zelf.

Telenet heeft kabelmaatschappij Coditel Brabant eind vorig jaar overgenomen en biedt vanaf nu ook de diensten van Telenet aan in Wemmel en Drogenbos. Het kabelnetwerk in die beide gemeenten was voordien in handen van Coditel dat onder de merknaam SFR (vroeger Numericable) het kabelnetwerk beheerde. SFR bood zowel internet, tv als andere telecomdiensten aan in een deel van Wallonië, in delen van het Groothertogdom Luxemburg, maar ook in twee Vlaamse gemeenten (Wemmel en Drogenbos) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in Anderlecht, Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Laken, Haren, Neder-over-Heembeek en Watermaal-Bosvoorde. Daarmee krijgt Telenet nu voet aan grond in al die regio's. Telenet betaalde 400 miljoen euro voor de overname en zet nu onder andere in Wemmel al een grootscheepse reclamecampagne op het getouw om zoveel mogelijk abonnees voor zich te winnen.

In Wemmel is het ook geweten dat heel wat Nederlandstalige abonnees overschakelden naar Belgacom TV omdat verschillende Nederlandstalige zenders niet in het aanbod van SFR zaten -dat zich vooral op de Brusselse gemeente focuste-, of extra te betalen waren. Er wordt in Wemmel alvast een nieuwe Telenet-winkel geopend op de Steenweg op Brussel 13. Op de Markt en invalswegen lanceert Telenet momenteel een mega-campagne met enorme spandoeken die in een metershoge constructie hangen.

Burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL): "Voor inname van het openbaar domein moet Telenet aan de gemeente betalen. Er zou eerst zo'n constructie geplaatst worden op het grasplein aan het Faymonvillesquare in Wemmel-centrum, maar daar zakte het in de modder weg en moest het verplaatst worden naar de Markt." Momenteel staat er nog zo'n constructie op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Lindestraat in Hamme (Merchtem). Op de Markt in Wemmel zal Telenet binnenkort tijdelijk een pop-up-winkel openen.