Televilwinkels getooid in regenboogkleuren, niet alle werknemers gelukkig met initiatief

De Televilwinkels in Brussel en de Rand worden vandaag ondergedompeld in de kleuren van de regenboog naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebifobie. "Niet alle medewerkers zijn hier niet gelukkig mee maar dat mag en is verrijkend”, zegt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke bij Televil.

Bij de kringloopketen Televil, dat onder meer vestigingen heeft in Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Halle, Opwijk, Zellik en Ternat wordt voor het derde jaar op rij ‘Uit de kast' georganiseerd. Daarbij pakken de winkels uit met een ludiek aanbod en is de regenboogvlag nadrukkelijk aanwezig. De Televilwinkels onderschrijven met de actie expliciet de principes van de Pride en gaan voor een solidaire samenleving zonder discriminatie. “Ja, sommige werknemers hebben het vanuit hun geloofsovertuiging moeilijk met deze actie” zegt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke bij Televil. “ Er ontstaan soms hevige discussies, tussen collega’s van verschillende levensovertuigingen, tussen collega’s van dezelfde levensovertuiging maar met een andere kijk op thema’s zoals homoseksualiteit. Maar dat mag, dat is net verrijkend” meent De Roo. “ Bij De Kringwinkel geven we mensen kansen zonder discriminatie, ongeacht sekse, fysieke conditie, vermeend ras, origine, huidskleur, religie, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Wij verwachten dat onze werknemers deze boodschap mee uitdragen. Zo simpel is het”, aldus De Roo.