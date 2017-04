Televisie gaat middagje uit voor buitenspeeldag

De buitenspeeldag is een initiatief van onder meer Nickelodeon, Ketnet, KADET, Nick Jr., VTMKZOOM en Studio 100 TV. Hun programmatie wordt woensdagmiddag geschrapt tussen 13u en 17u. Op dat ogenblik worden in heel Vlaanderen en Brussel activiteiten georganiseerd. Maar liefst 243 steden en gemeenten nemen deel aan deze tiende editie en dat is meteen ook een record.

In onze regio zijn er activiteiten in

· Hoeilaart: Jan van Ruusbroeckpark

· Drogebos: kaatsterrein

· Beert (Pepingen): voetbalterrein FC Beert City

· Dilbeek: het Neerhof

· Gooik: sportcentrum Koornmolen

· Asse: jeugdcentrum ’t Jass

· Lennik: sporthal Jo Baetens

· Machelen: sporthal Bosveld

· Herne: Dominicanessenklooster

· Hofstade (Zemst): Sport Vlaanderen Hofstade

· Strijtem (Roosdaal): MPC Sint Franciscus

· Halle: Graterrein Rodenemplein

· Affligem: Domein Verbrugghen

· Dworp (Beersel) pastorietuin

· Kapelle-op-den-Bos: jeugdontmoetingscentrum

· Ternat: park Kruikenburg

· Zaventem: Feldheimpark

· Overijse: vrijetijdscentrum Kamp kwadraat

· Steenokkerzeel: Park van het Kasteel de Kerchove d’Exaerde (Kasteel van Humelgem)

· Wezembeek-Oppen: buurtcentrum Forum

Voor een meer ingo kan je terecht op www.buitenspeeldag.be

De Buitenspeeldag wil dé feestdag van het buitenspelen zijn en tegelijk kinderen en jongeren stimuleren om ook op andere dagen van het jaar naar buiten te trekken.