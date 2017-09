Tentoonstelling Fabrieksburen vanaf zondag in den AST Halle

In het Halse streekmuseum den AST kan je vanaf zondag naar de expo fabrieksburen. De tentoonstelling neemt je mee naar de tijd waarin de Zennevallei een rijke industrie had met bekende fabrieken, zoals de papierfabriek van Huizingen en de ACEC-fabriek in Ruisbroek.

‘Fabrieksburen’ is het resultaat van 2 jaar onderzoek. “Dat opzoekwerk beperkte zich niet tot de archieven. We zijn oud-werknemers of een directeur van de voormalige fabrieken gaan opzoeken. En al die mensen hebben ons overladen met interessante en boeiende verhalen. Het zijn die getuigenissen die centraal staan”, vertelt conservator Peter François. De tentoonstelling is een unieke samenwerking tussen Halle, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel en werd gecoördineerd door erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei.

Directeur domineerde het leven van de werknemers

Eén van de thema's die aan bod komen, is de relatie tussen de werknemers en de werkgevers. “In de lijst met directeurs staan o.m.Gustaaf De Meurs van de papierfabriek in Huizingen of Emile Van Roye van de mouterij Van Roye in Halle. Dat waren 2 figuren die een heel sterke invloed lieten gelden. En dat is toch wel een heel verschil met vandaag. Toen was die directeur echt wel dominant aanwezig in het leven van een arbeider. Niet alleen in de fabriek, maar ook daarbuiten omdat die vaak heel veel macht had in die gemeente”. Zo’n figuren waren vaak burgemeester of schepen of voorzitter of erevoorzitter van heel wat socioculturele verenigingen”, aldus François.

De tentoonstelling fabrieksburen strijkt neer op 4 plaatsen in de Zennevallei. Elke gemeente kan er dan zelf nog iets aan toevoegen. Zo heeft Halle ook aandacht voor onder meer de fabriek Pacha die chicorei maakte en tot 25 jaar geleden marktleider was in België.

Nu zondag kan je den AST in kader van Open Monumentendag gratis bezoeken. Alle info vind je op www.fabrieksburen.be

Fabrieksburen op RINGtv

En ook RINGtv zoomt vanaf vanavond 4 vrijdagen na elkaar in op het industriële verleden van de Zennevallei in een nieuwe reeks met getuigenissen. Vanavond brengen we het verhaal van Jeannine Vandervelde. Ze was amper 14 jaar toen haar vader haar op een dag plots uit de klas haalde om te gaan werken in de textielfabriek Rey-Ainé in Ruisbroek. We schrijven 1955. Jeannine heeft haar vriendinnen van de zusterschool nooit meer teruggezien. En het was voor haar ook wennen aan het ritme van het lawaai, de machines en de arbeid. Haar volledige verhaal vrijdag in Fabrieksburen, na het nieuws en Cocktail op RINGtv.