Tentoonstelling 'Onze Congo - Jullie Congo' in Het Bolwerk in Vilvoorde

Vanaf vanavond kan je in het Cultuurcentrum Het Bolwerk in Vilvoorde de tentoonstelling 'Onze Congo - Jullie Congo' bezoeken. Geen doorsnee tentoonstelling die de geschiedenis van onze ex-kolonie wil duiden, maar wel de Belgische koloniale propaganda uit die tijd wil ontrafelen. Want het effect dat de propaganda over Congo toen had op de bevolking, strookte niet helemaal met de werkelijkheid.