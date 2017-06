Ter Dreef Merchtem opent permanent verkeerspark

Basisschool Ter Dreef in Merchtem opende vrijdagmiddag een mini-fietsverkeerspark voor kleuters. De bedoeling is om de jonge kinderen voor te bereiden op het moment dat ze alleen met de fiets op straat gaan. Het gaat om een uniek project in onze regio.

Tom Dehaene en enkele kleuters van de Merchtemse basisschool Ter Dreef openden officieel het mini-fietsverkeerspark. Daarna kon het verkeerspark aan een eerste test onderworpen worden. “Het is eigenlijk een park waar vooral de kleuters hun fietsvaardigheden kunnen oefenen op een nagebootste weg. Ze zullen er ook kennismaken met de belangrijkste verkeersborden”, verduidelijkt directeur Johan Robberechts. “Dit is een zeer goed initiatief. Op die manier leren kinderen van jongs af aan hoe om te gaan in het verkeer en worden ze ook beter voorbereid op het moment dat ze met de fiets naar de lagere school gaan. Want dit is iets wat wij natuurlijk promoten”, vult gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) verder aan. De provincie ondersteunt het project ook financieel. De Merchtemse basisschool is de eerste in onze regio die zo'n groot en gedetailleerd fietsverkeerspark installeert.