Ter Rijst in Heikruis krijgt woonfunctie, brasserie en B&B na renovatie

De restauratie van Kasteel Ter Rijst in Heikruis, bij Pepingen, kan in september dit jaar starten. Eigenaar Agentschap Natuur en Bos heeft daarvoor de bouwvergunning op zak. Na de restauratie is er in het kasteel plek voor onder meer een bed and breakfast, expositieruimtes en woongelegenheden.

Het Kasteel Ter Rijst, gelegen in het gelijknamige domein op de grens van Herfelingen en Heikruis, oogt van ver op een juweeltje. Maar als je dichterbij komt, valt de jarenlange verloedering meteen op. Daar komt straks een einde aan. Als alles volgens plan verloopt, start in september de dringende renovatie. “De delen die in gebruik worden genomen door onder meer de jeugddienst Phanta Rei, zijn goed onderhouden maar moeten toch wel gerestaureerd werden. Ook de conciërgewoning is vrij goed bewaard. Maar de middenvleugel daarentegen staat op instorten”, zegt Marcel Vossen, consultant bij het Agentschap Natuur en Bos.

Om het kasteel te kunnen renoveren, was vooral de herbestemming belangrijk. Daarover is jarenlang onderhandeld geweest. Maar nu is er een akkoord. Een deel van het gebouw zal gebruikt worden voor repetitie- en expositieruimtes. Er komt ook een B&B, een brasserie en verschillende appartementen. Meer hierover vanavond in het nieuws op RINGtv.