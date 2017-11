Vanavond is de 29-jarige Dieter Guldemont aan zijn eerste battle toe in het populaire VTM-programma The Voice. In de kantine van voetbalclub Leeuwkens Teralfene is de uitzending alvast te volgen op een groot scherm.

Teralfene supportert voor Dieter Guldemont in The Voice

Dieter Guldemont bracht zijn jeugd door in Teralfene, in de buurt van het voetbalveld van Leeuwkens Teralfene, waar hij ook voetbalde. Geen wonder dus dat de prestaties van Dieter vanavond in de kantine van de voetbalclub te volgen zijn op een groot scherm.

Dieter speelde ook nog bij de fanfare Sint-Cecilia van Teralfene en hij leerde op eigen houtje gitaar spelen.Samen met enkele vrienden richtte hij het groepje Houston's Problem op, waarmee onder andere de Zennetoer gewonnen werd.

In oktober jongstleden hadden Hélène Cosijns en Britt Peeters, beiden woonachtig in Affligem, nog een interview met Dieter Guldemont. Dat gebeurde naar aanleiding van de Youca Action Day, de nieuwe naam van de vroegere Zuiddag.

Als Dieter vanavond zijn battle overleeft, gaat hij door naar de live shows. Dieter Guldemont maakt deel uit van het team van Alex Callier. Dieter is overigens niet de enige regiogenoot. Ook voor Cézanne Van De Voorde uit Steenhuffel en Lies Van Lammeren is het vanavond bang afwachten of ze door mogen gaan naar de live shows. Cézanne en Lies overleefden hun battles niet, maar ze werden gestealed door een andere coach. Cézanne weet vanavond of ze voor het team van Bart Peeters naar de volgende ronde mag, Lies hoopt door te gaan voor het team van Natalia.