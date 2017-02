Terhulpensesteenweg in Overijse 5 weken dicht

In Overijse gaat een deel van de Terhulpensesteenweg vanaf maandag voor een vijftal weken dicht. Het Agenstschap Wegen en Verkeer gaat er een deel van de steenweg herinrichten om er binnenkort een nieuwe weg voor een KMO-zone op aan te sluiten.

Momenteel worden er al voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen uitgevoerd aan de Terhulpensesteenweg. Maar het grote werk begint maandag. Vanaf dan wordt de steenweg helemaal afgesloten tussen het kruispunt met de Poelweg en het op- en afrittencomplex van de E411. Niet alleen het wegdek wordt vernieuwd. De steenweg zal ook anders ingericht worden. Dit moet het mogelijk maken om de weg voor een nieuwe KMO-zone in de buurt, te laten aansluiten op de Terhulpensesteenweg. Overijse maakt ook van de gelegenheid gebruik om aan de riolering te werken.

Omleiding

Tussen de Watertorenstraat en huisnummer 380 blijft de steenweg open voor lokaal verkeer.

Het verkeer tussen Maleizen en Overijse moet een omleiding volgen via de Hoeilaartsesteenweg, Joseph Kumpsstraat, Frans Verbeekstraat en J.B. Dekeyzerstraat.

Het verkeer uit Maleizen kan de E411 bereiken via de Rozierensesteenweg, Rue de Malaise en Rue de la Hulpe. Het op- en afrittencomplex in Rozieren (nr. 4) blijft open voor het verkeer. Ook voor de fietsers werd een veilige omleiding uitgestippeld via de Reutenbeek, Rameistraat, Keistraat en Rozierensesteenweg.

