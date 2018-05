Ternat viert 105de verjaardag van Germaine

Ternat viert feest vandaag. Germaine Van Der Heyden mag vandaag namelijk 105 kaarsjes uitblazen en is daarmee met voorsprong de oudste Ternattenaar. RINGtv zocht Germaine op en vroeg naar haar geheim om gezond oud te worden.

Germaine is 105 en woont bij haar zoon René en schoondochter in. Horen wordt stilaan een probleem, maar voor de rest is Germaine nog fit voor haar leeftijd. Zo gaat ze dagelijks zelf de trap op om te gaan slapen, en traint ze nog vaak haar brein met kleine naai-herstellingen en puzzelen.

De gemeente Ternat zette vandaag Germaine in de bloemetjes. “Sinds haar 100ste geven we jaarlijks een bos bloemen. Ik vind haar een uitzonderlijk fantastisch mens,” zegt schepen voor Seniorenbeleid Jozef Borremans.

Wat is nu tot slot het geheim van Germaine? “Af en toe een goed glas wijn drinken, en niet te veel eten.”