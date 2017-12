Ternat zamelt speelgoed in voor kansarme kinderen

December en de feestdagen zijn een periode tijdens dewelke kwistig cadeautjes worden gekocht en waar de kinderen speelgoed krijgen. Toch is dat niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In Ternat wordt dezer dagen speelgoed ingezameld voor kansarme kinderen.

In de bibliotheek van Ternat staan tegenwoordig niet alleen boeken, tussen de boeken staat ook veel speelgoed. Het speelgoed werd ingezameld door de jeugdraad van Ternat en is bedoeld voor kinderen van wie de ouders het niet zo breed hebben en die zich in de kansarmoede bevinden. Kwetsbare kinderen dus, voor wie het krijgen van speelgoed zeker geen gewoonte is. In Ternat alleen al heeft de jeugdraad weet van ongeveer 70 kinderen die zich in zo'n moeilijke situatie bevinden.

Precies voor die kinderen zamelt de jeugdraad van Ternat het speelgoed in. Wie thuis zelf speelgoed heeft dat niet meer gebruikt wordt, maar nog wel in goede staat is, mag dat altijd naar de bibliotheek van Ternat of CC De Ploter brengen. Daar wordt eerst gecontroleerd of het speelgoed nog bruikbaar is en nadien komt het via het OCMW bij de juiste kinderen terecht.

De inzamelactie van speelgoed loopt in Ternat nog tot 9 december.