Ternat zet extra politie in tegen inbrekers

De jongste dagen gebeurden opvallend veel inbraken in Ternat en in de deelgemeenten Wambeek en Sint-Katharina-Lombeek. De politie roept inwoners op om waakzaam te zijn en ze zet een extra ploeg in.

Het is een lange lijst inbraken die de jongste dagen in Ternat en zijn deelgemeenten werd gepleegd. Doelwitten waren woningen in de Molenstraat in Ternat, in de Doelstraat in Wambeek, de Lijsterlaan, de Sluisvijverstraat en de Meersstraat in Sint-Katharina-Lombeek. In de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 juli werd op het Marktplein in Ternat ingebroken bij een juwelier, waar een aantal ringen werd gestolen.

De loakle politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) vraagt de bewoners om niet te aarzelen en onmiddellijk de noodnummers 101 of 112 te contacteren wanneer verdachte personen of voertuigen worden opgemerkt. De lokale politie laat ook weten dat ze haar patrouilles sinds kort meer richting Ternat oriënteert en dat in de mate van het mogelijke zelfs een extra ploeg wordt ingezet om de diefstallenreeks een halt toe te roepen.