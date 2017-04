Ternats burgercafé laat inwoners nadenken over toekomst van hun gemeente

In Ternat kunnen de inwoners zondag dromen en debatteren over de toekomst van hun gemeente in het burgercafé. De bedoeling is om los van de politiek na te denken over initiatieven die de gemeente bruisend kunnen houden.

Het eerste burgercafé vindt nu zondag 23 april plaats in CC De Ploter in Ternat. Iedere inwoner of iedereen die een voorliefde heeft voor deze gemeente is welkom. Het burgercafé is een onafhankelijk initiatief en wil de deelnemers op een positieve manier laten nadenken over de toekomst van Ternat. Het initiatief wil vooral veel goesting losmaken. “Goesting om samen te komen, te dromen, te delen, samen na te denken en eventueel ook om samen aan de slag te gaan in Ternat. Wat dit concreet zal betekenen hangt af van de input op 23 april”, aldus de initiatiefnemers.

Het burgercafé start rond 14u30. Inschrijven is verplicht. Alle info vind je op www.burgercafeternat.be. Wie vragen of suggesties heeft, kan steeds een mailtje sturen naar burgercafeternat@gmail.com