Vanaf volgend jaar zullen alle terrassen van horecazaken in Lennik grijs kleuren. Het gemeentebestuur wil met de uniforme terrassen meer uitstraling geven aan het centrum van Lennik.

Uniforme terrassen zijn al langer een trend in grote steden, maar die waait nu dus over naar de kleinere gemeenten. Niet alle horeca-uitbaters zijn tevreden over de nieuwe regel, omdat ze voor een kwart van de kosten zelf moeten instaan.