Terreur kan niet opgevolgd worden door personeelstekort federale wegpolitie

De top van de federale wegpolitie luidt de alarmbel over het personeelstekort. In een rapport dat is overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) staat dat daardoor o.m. de terreurdreiging in ons land niet op een gepaste manier kan opgevolgd worden. De kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen konden het rapport inkijken.

Op 1 september bedroeg het personeelstekort bij de federale wegpolitie 23,5% en sindsdien is de situatie niet echt verbeterd. Door het gebrek aan mankracht functioneert de federale wegpolitie niet naar behoren. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig mensen om een achtervolging in te zetten als het ANPR-systeem (camera’s met nummerplaatherkenning) melding maakt van een geseind voertuig. Door het personeelstekort is het ook moeilijk om het aantal dodelijke ongevallen op de weg of bepaalde vormen van criminaliteit terug te dringen. Het verouderde materiaal maakt het ook haast onmogelijk om de terreurdreiging correct op te volgen.

In het rapport dat de top van de federale wegpolitie overmaakte aan bevoegd minister Jambon staan ook enkele oplossingen . Zo vraagt de top een terugkeer van de agenten die momenteel worden ingeschakeld in het Kanaalplan. Dat is het actieplan van minister Jambon in de kanaalgemeenten in Brussel en Vilvoorde tegen radicalisering, extremisme en terrorisme. Op lange termijn wil de wegpolitie ook extra aanwervingen en meer publiciteit voor hun diensten op de politieacademies. Het kabinet van minister Jambon is zich bewust van de problematiek en zegt naar oplossingen te zoeken.