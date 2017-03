Terugblik 22 maart: ‘Je denkt…dit kan toch niet waar zijn?’

22 maart 2016. De dag dat België om 7u58 geconfronteerd werd met het ondenkbare. De koffers met explosieven van drie terroristen zaaiden dood en vernieling op Zaventem. Eén jaar later blikken we terug met mensen die het van dichtbij meemaakten.

RINGtv reconstrueert die fatale dinsdag aan de hand van interviews met onder meer Mark De Wit, een van de slachtoffers. “Je denkt: dit kan toch niet waar zijn? En toch besef je meteen dat het aanslag is. Wij zaten plots in een oorlogszone. Door de ravage en de mensen die daar lagen waren wij compleet in shock.”, aldus Mark De Wit.

Voorts praten we met Kim Daenen, woordvoerster bij Brussels Airlines, Anke Fransen, woordvoerster bij Brussels Airport, parketwoordvoerster Ine Van Wymersch, Evy Ferrari, een van de vrijwilligsters bij het Rode Kruis, Kurt Van Steenwinckel, psycholoog bij het AZ Jan Portaels en Lies De Smet, journaliste bij RINGtv. Allemaal vertellen ze vanuit hun domein hoe ze die dramatsiche dinsdag beleefd hebben, vanavond op RINGtv.