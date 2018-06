Tervuren focusgemeente Gordelfestival

Tervuren wordt focusgemeente van het zesde Gordelfestival op zondag 2 september. Dit jaar staan een paar nieuwigheden op het programma. Zo kunnen wielertoeristen in 8 professionele wielerpelotons de 100 kilometer rond Brussel rijden, inclusief een passage door de Plantentuin van Meise en lopers krijgen de unieke kans om door het Afrikamuseum te lopen. "Sporten en feesten in de Vlaamse Rand wordt nog plezanter", zegt minister van Vlaamse Rand, Ben Weyts.

De organisatie van het Gordelfestival wordt nog professioneler omdat vzw 'De Rand' en de provincie Vlaams-Brabant er als organisatoren een nieuwe partner bijkrijgen: Flanders Classics.

En er vallen voor de editie van 2 september een paar leuke nieuwigheden te noteren. In focusgemeente Tervuren bijvoorbeeld opent het Afrikamuseum voor het Gordelfestival voor het eerst de deuren. Er is de mogelijkheid om dwars door de vernieuwde hal van het museum te lopen, een deel van het museum dat pas in december officieel geopend wordt.

De Gordelklassieker, de fietstocht van 100 kilometer, zal gereden worden in 8 pelotons van 125 fietsers, dubbel zoveel pelotons als vorig jaar. De wielertoeristen starten op de markt van Tervuren en rijden door de Groene Gordel, met een unieke passage door de Plantentuin van Meise.

In het Gordeltrefpunt van het provinciedomein van Huizingen zijn kinderen de baas en staan er voor hen allerhande activiteiten op het programma. Het Gordelfestival maakt dit jaar ook werk van een verbeterde beleving voor jonge gezinnen. In Huizingen en Tervuren wordt een babydorp ingericht. Er staan verzorgingstafels en bedjes en vzw 'De Rand' organiseert een babycafé waar ouders met elkaar in contact kunnen komen en er zijn yogasessies voor het hele gezin.