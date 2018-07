Tervuren is klaar voor het Gordelfestival

Net als iedere vrijdag blikken we ook vandaag in Cocktail vooruit naar het Gordelfestival van zondag 2 september. Tervuren is dit jaar de focusgemeente en daar zijn ze in Tervuren bijzonder blij mee.

Volgens burgemeester Spooren is het feit dat Tervuren focusgemeente is een ideale gelegenheid om de gemeente als groen, Vlaams en gastvrij in de kijker te zetten. "Maar we staan ook bekend als een kunst- en cultuurgemeente", aldus burgemeester Spooren. "Geen betere manier om Tervuren te ontdekken dan via de Touristrun tijdens het Gordelfestival. Een jogging die start aan de Panquinkazerne. Van daar gaat het naar het mooie Koloniënpaleis."

Het hoogtepunt voor de lopers wordt ongetwijfeld de 'trip' door het vernieuwde Afrikamuseum. Dat was jaren dicht voor renovatie. Op 8 december gaat het weer open. Op 2 september krijgen de lopers de primeur om als één van de eersten door het glazen pavilljoen van het museum te lopen.