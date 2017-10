Test je kennis van de Belgische landbouw

In Zemst kan je vandaag en morgen je kennis testen van de moderne Belgische landbouw. Op de parking van de Carrefour staat een container van de grote Brusselse landbouwbeurs Agribex. Uit een onderzoek van Agribex blijkt dat de overgrote meerderheid van de Belgen de boer wel veel vertrouwen geeft, maar tegelijkertijd bijna niets weet over het reilen en zeilen in de landbouwsector. In de container kan je je kennis bijspijkeren.

Slechts 6% van de Belgen kan de juiste inlandse appelrassen aanduiden, even weinig landgenoten weten hoeveel landbouwbedrijven er nog zijn in ons land. Slechts 18% van hen weet dat een melkveebedrijf gemiddeld tussen de 50 en 75 koeien heeft. Dat blijkt allemaal uit een bevraging van 1000 mannen en vrouwen die Agribex deed in augustus. Ondermeer met een kleine quiz kan de consument zijn of haar kennis van onze landbouw wat bijspijkeren. Burgemeester Bart Coopman van Zemst kreeg de eer om als eerste de landbouwquiz te spelen in de container van Agribex. "Ik haalde slechts 3 op 10. Dus van onze eigen lokale landbouw weten we niet alles. En dat is op zich natuurlijk een hele mooie les", alus Coopman.

De container van Agribex staat niet toevallig op de parking van een grote supermarkt. De consument koopt er graag verse landbouwproducten maar als je hem vraagt hoe en waar ze geteeld of gekweekt worden moet hij soms diep nadenken.