Tewerkstelling horeca Vlaams-Brabant fors gestegen

De horeca blijkt uit de cijfers een almaar belangrijkere bron te worden van tewerkstelling. De cijfers van het RSVZ tonen dat het aantal zelfstandigen in de Vlaams-Brabantse horecasector sinds 2010 met 13% is gestegen. De stijging is er zowel in de Groene Gordel (+ 11,4%) als in het Hageland (+ 12,5%). Het aantal zelfstandigen in de horeca stijgt zelfs sneller dan het gemiddelde van de andere toeristische regio’s in Vlaanderen (+9%). ‘In de brede toeristische sector werken in Vlaams-Brabant zo’n 33.000 mensen. Toerisme wordt soms onderschat, maar het is een belangrijk deel van de economie en een belangrijke werkgever in Vlaams-Brabant’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. ‘Toerisme Vlaams-Brabant doet heel wat inspanningen om de horeca te promoten. Zo is er een jaarlijkse biermaand om de Vlaams-Brabantse bieren en biercafés in de kijker te zetten. Ook worden thematische campagnes opgezet om dag- en verblijfstoeristen naar het Hageland en de Groene Gordel te trekken. Ook de vele wandel- en fietstoeristen stoppen graag even in de horeca op en langs de netwerken.’