Theater rond migratie in de Muze in Meise

In de Muze iin Meise gaat morgen 'Edmond & Samba' in première. Dat is een verteltheaterproductie rond het thema migratie. Het stuk is van de hand van acteur en regisseur Marc Bobber.

In het stuk lopen 2 verhaallijnen door elkaar. De eerste gaat over het lot van een jonge Vlaamse arbeider die in de 19e eeuw naar het welvarende Wallonië trekt. De tweede verhaallijn gaat over Samba, een Afrikaan die zijn land ontvluchtte omdat hij zijn president beledigde met zijn songs. De muzikant bestaat echt, want morgen staat hij met zijn gewraakte songs op het podium in de Muze. ZIjn naam is Ba Guekadjo uit Mauretanië. HIj verblijft al 19 maanden in het Klein Kasteeltje in Brussel.

Regisseur Marc Bobber is een geboren Vilvoordenaar. Nu woont hij in Brussel, waar hij een tijd geleden geconfronteerd werd met asielzoekers in het Maximiliaanpark. De taferelen die hij daar te zien kreeg, riepen bij hem hevige emoties op, de basis van de productie.

Meer over 'Edmond en Samba', vanavond in het nieuws op RINGtv.