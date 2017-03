Theatervoorstelling in ‘Kamyon’ in Vilvoorde

Voor Cultuurcentrum Het Bolwerk in Vilvoorde wordt een hele week 'Kamyon' opgevoerd. En zoals de titel van het stuk misschien al doet vermoeden, wordt deze theaterproductie opgevoerd in een vrachtwagen.

'Kamyon' is een voorstelling over een zeer actueel thema: vluchten. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat 'Kamyon' wordt opgevoerd in een vrachtwagen. Het is een productie van de KVS, Michael De Cock schreef de tekst en deed de regie.

De leerlingen van Freinetschool de Zwierezwaai uit Vilvoorde mochten vanmiddag de voorstelling bijwonen. Het was voor de leerlingen wel even wennen. De laadbak is immers een wel erg bijzondere schouwburg.

Intussen werd de monoloog 'Kamyon' al ruim 250 keren werd opgevoerd in binnen- en buitenland. Om zoveel mogelijk mensen van verschillende taalgroepen te bereiken wordt productie opgevoerd in het Nederlands, het Frans, het Engels, het Turks, het Italiaans en het Hongaars.

Je kan actrice Deniz Polatiglu morgen nog aan het werk zien in het Nederlands en zaterdag in het Turks, telkens om 15 uur. De andere voorstellingen zijn uitverkocht. Kamyon is geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar.