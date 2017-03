Thomas Cook Airlines stopt activiteiten in België

Thomas Cook Airlines stopt al zijn activiteiten in België. Dat heeft de vliegtuigmaatschappij vanmorgen bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Brussels Airlines neemt wel het vliegend personeel over, maar minstens 40 banen bij het grondpersoneel gaan verloren.

Vanmorgen hebben Thomas Cook Airlines en Brussel Airlines hun overnameplannen bekendgemaakt. Als beide luchtvaartmaatschappijen tot een akkoord komen, dan zou het merendeel van de 200 personeelsleden, de piloten en het cabinepersoneel, overgenomen worden door Brussels Airlines. Ook alle slots en twee vliegtuigen van Thomas Cook Airlines zouden naar Brussels Airlines gaan. Maar in het plan verdwijnen wel 40 arbeidsplaatsen bij het grondpersoneel.

De christelijke vakbond ACV-Transcom reageert verbijsterd op het nieuws. "Het is schandalig dat Thomas Cook Airlines Belgium en Brussels Airlines het grondpersoneel volledig in de kou laat staan," klinkt het in een persbericht. "De “oplossing” voor het vliegend personeel is een klein lichtpuntje. Ondertussen blijven nog twee grote Belgische luchtvaartmaatschappijen over: Brussels Airlines en Tui Airlines. Brussels Airlines dat ondertussen in de klauwen van de low-costmaatschappij van Eurowings zit en waarschijnlijk ook nog voor reorganisaties staat. Ook andere bedrijven op de luchthavens zullen hiervan gevolgen dragen."

Volgens ACV-Transcom is deze stopzetting ook een ramp voor de luchtvaartsector in ons land. De vakbond noemt het gebrek aan een echt luchthavenbeleid als één van de hoofdredenen.