Thuis-actrice Monika Van Lierde (Wemmel) zet schouders onder plantactie

Monika Van Lierde, bekend als actrice uit 'Thuis', zet mee haar schouders onder de plantactie van streekeigen ruitbomen en hagen van het Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC). Monika Van Lierde woont in Wemmel en ze is van plan om ook haar eigen tuin op te fleuren met een aantal nieuwe aanplantingen.

Het is intussen al de 9e plantactie van fruitbomen en hagen die het Regionaal Landschap Groene Corridor organiseert. Dat gebeurt samen met 12 gemeenten uit de regio: Asse, Grimbergen, Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst. Het gaat om een gezamenlijke aankoop van plantgoed.

Het aanbod is uitsluitend inheems en zeer gevarieerd. Zo zijn er verschillende soorten hoogstamfruitbomen zoals appelaar, perelaar kerselaar en kriekelaar. Verder zijn er ook hoogstammige loofbomen zoals zomereik en veldesdoorn en een breed gamma andere planten en haagsoorten. In totaal zijn de planten goed voor een afstand van maar liefst 2 kilometer hagen en 300 bomen. Volgens het Regionaal Landschap Groene Corridor wordt op deze manier al voor het 9e jaar op rij de regio een stukje groener en gebeurt dat bovendien met streekeigen plantgoed, wat uitstekend is voor de biodiversiteit.

Thuis-actrice Monika Van Lierde zet met plezier haar schouders onder het groene initiatief. Ze vindt het een uitstekend idee om biodiversiteit en streekeigen planten te promoten. Monika doet dat onder andere door in haar eigen tuin in Wemmel een paar streekeigen bomen en planten in de grond te stoppen. (Foto Joris Herpol)

