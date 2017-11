Tien jaar toegankelijkheidslabels gevierd in Rosario Bever

In Bever is vanochtend de tiende verjaardag gevierd van de toegankelijkheidslabels van Toerisme Vlaanderen. Die maken voor mensen met een beperking duidelijk welke vakantieverblijven aangepast zijn aan hun specifieke noden. Locatie van het gebeuren was niet toevallig de Bed&Breakfast en voormalig klooster Rosario in Bever. Rosario was zelf één van de eerste accommodaties met toegankelijkheidslabel.

Het toegankelijkheidslabel werd 10 jaar geleden ingevoerd. Het geeft aan dat het vakantieverblijf of bezoekerscentrum vlot toegankelijk is voor vakantiegangers met een beperking.

Rosario in Bever is één van de negen locaties in onze regio met een label. De eigenaars deden heel wat moeite om hun bed&breakfast toegankelijk te maken. Zo heeft de inkom geen trappen, maar een geleidelijk oplopend pad.

Lang niet alles is evident: eigenaars ontdekken vaak gaandeweg pas waar mensen met een beperking zoal nood aan hebben. Johan Vriens, uitbater van Rosario: ‘ In onze kapel vinden soms concerten plaats. We hebben daar een helling gemaakt voor toegankelijkheid. We hebben ook een rolstoelkamer en in huis zelf hebben we ook wat kleine aanpassingen gedaan.’

Eigenaars die de investeringen willen doen, kunnen rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. Zo'n 300 toeristische gebouwen in Vlaanderen beschikken vandaag over het label, maar volgens Toerisme Vlaanderen moeten dat er nog meer worden. Woordvoerder Stef Gits: ‘Voor uitbaters is investeren in toegankelijkheid bovendien een investering die snel en efficiënt kan renderen.’

Meer in de reportage vanavond in ons nieuws.