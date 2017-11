Tiener uit Sint-Pieters-Leeuw drinkt bleekwater en verbrandt slokdarm

Het is een onrustwekkende hype die overwaait vanuit Amerika: The Bleach Challenge. Jongeren drinken bleekwater, filmen dat en verspreiden de beelden via You Tube om indruk te maken op vrienden. Een jongen uit Sint-Pieters-Leeuw nam deel aan de hype en belandde zo op de spoedafdeling van het ziekenhuis.