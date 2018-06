Tijdelijk eenrichtingsverkeer op Nederhembrug

In Halle geldt er vanaf maandag tot en met vrijdag eenrichtingsverkeer op de Nederhembrug. Dit is nodig om het nieuwe fiets- en voetpad ter hoogte van het zwembad en de nieuwe voorstadsparking Nederhem af te werken.

Tijdens de werkzaamheden kan je op de Nederhembrug enkel van het zwembad naar de Vandenpeereboomstraat (station) rijden. Wie in de omgekeerde richting wil rijdens, moet omrijden via het station en de Graankaai naast het kanaal. Fietsers en voetgangers kunnen echter wel de brug over in beide richtingen. Buslijn 810 van De Lijn wordt ook een week lang omgeleid via de Octaaf de Kerkhove d’Exaerdestraat.

De werkzaamheden duren normaal gezien tot vrijdag 8 juni. Daarna zullen fietsers en voetgangers beter afgeschermd zijn van het verkeer.