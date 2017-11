'Tijdelijke fietsenparking met toegangscode oplossing betalend parkeren station Ternat'

In Ternat pleit schepen van Duurzaamheid Guido Van Cauwelaert (SP.A-Groen+) voor een voorlopige beveiligde fietsenstalling aan het station, in afwachting van de verbouwing van de stationsloods die de NMBS in 2019. De oproep komt er nadat eerder deze week bleek dat pendelaars vanaf januari alleen maar betalend zullen kunnen parkeren aan het station.

Vanaf 8 januari moet al wie zijn wagen wil achterlaten aan het station van Ternat daarvoor betalen. Treinabonnees zullen 1,5 euro per dag betalen, niet-abonnees zullen tot 6,5 euro moeten betalen. Het initiatief gaat uit van de NBMS, die op die manier het parkeerprobleem aan het station van Ternat wil aanpakken.

Omliggende gemeenten vrezen dat pendelaars die normaal gezien de trein nemen in Ternat binnenkort naar hun grondgebied zullen afzakken, om daar te parkeren en vervolgens de trein te nemen. Zo is parkeren aan de stations van Essene-Lombeek en Sint-Martens-Bodegem vooralsnog gratis.

De gemeente Ternat nam al het initiatief om een bewonerskaart in het leven te roepen om haar inwoners een goedkoop alternatief aan te bieden voor de parkeertarieven. Ook wil Ternat samen met de omliggende gemeenten, de NMBS en het Vlaams gewest zoeken naar bredere oplossingen. Volgens schepen van Duurzaamheid Van Cauwelaert is een degelijke fietsinfrastructuur alvast een belangrijk onderdeel van die oplossing. "Pendelaars komen van minder dan 3 kilometer afstand van het station," klinkt het.

'Tijdelijke fietsenparking met toegangscode'

De NMBS plant na werkzaamheden aan het station van Ternat een beveiligde fietsenstalling, maar die zou er pas in 2019 komen. Onaanvaardbaar, vindt schepen Van Cauwelaert. Hij schreef de NMBS een brief en vroeg ook de Vlaamse overheid of ze geen inspanning wil doen voor de fietsers. Concreet wil Van Cauwelaert een voorlopige fietsenparking met toegangscode, zodat de veiligheid gegarandeerd is.