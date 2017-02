Tijdelijke verkeerslichten op zwart kruispunt in Merchtem

Er is op dit moment opvallend veel verkeer op het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg met de Linthoutstraat. Dat heeft vooral te maken met de Aquafinwerken op de Nieuwelaan in Meise. Het Merchtemse gemeentebestuur vroeg aan buurgemeente Meise om samen tijdelijke verkeerslichten te financieren op het gevaarlijke kruispunt, maar ving bot.

"Het college van Meise weigert omdat het kruispunt op Merchtems grondgebied is gelegen. Aquafin wil ook geen tijdelijke verkeerslichten plaatsen en aan het Vlaams Gewest, die de wegbeheerder is, vragen we dit al 15 jaar zonder resultaat. Er vielen al twee dodelijke slachtoffers op dit kruispunt. Moeten er soms nog doden vallen?," vraagt Merchtems schepen Van Den Eynde zich af.

Begin deze maand liet Van Den Eynde betonblokken plaatsen dwars over de Linthoutstraat, zodat het kruispunt via de kant van Meuzegem-Meise niet meer kon worden opgereden. "Maar landbouwers haalden de blokken al na een dag weg. Dus is nu de gevaarlijke toestand terug. Daarom zal Merchtem de verkeerslichten zelf aankopen en plaatsen. De raming is zo'n 30.000 tot 40.000 euro", aldus Van Den Eynde.