Tijdelijke verkeerslichten op zwart kruispunt in Wolvertemsesteenweg Merchtem

Door de grootschalige werken in de Nieuwelaan is er veel meer verkeer op het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg met de Linthoutstraat. Dat is een zeer gevaarlijk kruispunt en Merchtem plaatst er daarom tijdens de werken tijdelijke verkeerslichten. "Merchtem vroeg aan de andere partijen -Meise en Aquafin- die de werken in de Nieuwelaan mee betalen, om ook samen de tijdelijke verkeerslichten te financieren. Maar het college van Meise weigerde omdat het kruispunt op Merchtems grondgebied is gelegen. Aquafin wil ook geen tijdelijke verkeerslichten plaatsen en aan het Vlaams Gewest, die de wegbeheerder is, vragen we dit al 15 jaar zonder resultaat. Er vielen wel al 2 dodelijke slachtoffers op dit kruispunt”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Paul Van Den Eynde (Open Vld). “Afgelopen zaterdag werd een motorrijder hier zwaar gewond. Hier gebeuren heel regelmatig ongevallen, vandaar dat Merchtem nu zelf verkeerslichten plaatst. Normaal hebben wij geen bevoegdheid op een gewestweg, maar wel als het gaat om een omleiding voor wegenwerken aan te duiden of te organiseren. De verkeerslichten werken op zonne-energie en zijn stevig verankerd tegen diefstal. Na de werken in juli 2018, worden de verkeerslichten, die 11.204 euro hebben gekost, weggehaald. Merchtem zal ze dan gebruiken tijdens werken elders in de gemeente”, aldus Van Den Eynde. De maximumsnelheid van 70 km per uur wordt op de steenweg ter hoogte van de verkeerslichten ook verlaagd naar 50 km per uur.

Merchtem hoopt wel dat het Agentschap Wegen en Verkeer beslist om op deze locatie definitieve lichten te plaatsen.