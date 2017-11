Tim Vandenput (Open Vld), de burgemeester van Hoeilaart, gaat Justitieminister Koen Geens ondervragen in verband met de uitspraken van een Brusselse rechter. Die had in één van zijn vonnissen onder andere Vlaamse agenten beschuldigd van racisme. Volgens Vandenput zijn de uitspraken totaal misplaatst, maar gaat het niet om een alleenstaand geval.

Tim Vandenput (Open Vld) gaat Justitieminister ondervragen over uitspraken Franstalige magistraten

Op 25 oktober van dit jaar sprak de Franstalige strafrechtbank van Brussel een eigenaar van een woning in Hoeilaart vrij voor het afbreken en stelen van een scheidingshek van zijn buren. In zijn vonnis beschuldigt voorzitter Coumans de politie en de buren van racisme en dat kan volgens Tim Vandenput, de burgemeester van Hoeilaart, niet door de beugel.

Volgens Vandenput zijn de buren en de politie helemaal geen racisten. "Ik ken hen persoonlijk en van racisme is geen sprake. Bij uitbreiding is de hele bevolking van Hoeilaart pluralistisch en tolerant. In onze gemeente wonen meer dan 80 nationaliteiten, wij kunnen met iedereen om", aldus nog Tim Vandenput.

Vandenput, die ook volksvertegenwoordiger is, gaat bevoegd Justitieminister Geens ondervragen over de zaak. Volgens hem is er immers meer aan de hand. "Ik ben te weten gekomen dat hier mogelijk een georganiseerd mechanisme van een aantal Franstalige magistraten tegen Nederlandstalige inwoners aan de basis ligt. Dit moet tot op het bot worden onderzocht", aldus nog Vandenput.