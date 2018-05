Toch een degradatie voor SK Pepingen-Halle?

De uitleg voor de mogelijke degradatie is bijzonder ingewikkeld, maar het komt neer op het volgende. Door het het faillissement van SK Lierse én het niet verkrijgen van een proflicentie, komen de Pallieters in de eerste amateurklasse terecht. Daar eindigt het laatste met 0 punten, waardoor de oorspronkelijke eindrangschikking verandert.

Die nieuwe rangschikking gooit het volledige systeem van dalers en stijgers overhoop. Het Waalse Châtelet-Farciennes blijft namelijk in de eerste amateurklasse en VW Hamme ontloopt rechtstreekse degradatie. Hamme kan zich zo redden via een eindronde met 2e amateurklassers. Daarin speelt het de finale tegen RFC Liège. Als de Luikenaars die eindronde winnen, zakt Pepingen-Halle.

Een ingewikkeld kluwen, maar in een e-mail aan de club bevestigt de KBVB het scenario. Onaanvaardbaar, vindt Pepingen-Halle. "We vinden het niet logisch dat als er een ploeg wegvalt, dat wij daar de dupe van worden. Boven ons valt er een ploeg weg waardoor er een reeks lager één ploeg meer zakt. Dat is raar," zegt sportief manager Christophe Walravens.

Een degradatie zou ook zware gevolgen hebben voor de fusieclub. "Sommige spelers die al onder contract staan voor volgend seizoen, hebben al te kennen gegeven niet een reeks lager te willen spelen. De onzekerheid dwarsboomt ook de lopende onderhandelingen met enkele nieuwe spelers, om over de impact op de sponsors maar te zwijgen. Dit komt heel ongelegen, net nu we in de winterstop een extra inspanningen hebben gedaan om ons te kunnen handhaven in 2de amateurklasse."

De club wil de grillen van het bondsreglement dan ook aanvechten. "Het is oneerlijk dat een ploeg die zich sportief redt en zich al voorbereidt op het nieuwe seizoen, toch nog kan zakken. We hebben in navolging van KVK Ninove - dat hetzelfde doormaakt - een raadsman aangesproken die bereid is onze zaak te verdedigen," besluit Walravens.