Toch openbare verkiezingsborden in Wemmel

In Wezembeek-Oppem stapt het Franstalige OCMW-raadslid Anne-Marie Servranckx over naar de Vlaamse eenheidslijst WO Plus. Bij de komende verkiezingen zal ze op de tweede plaats staan van de lijst die WO Plus indient voor de OCMW-verkiezingen. Die lijst wordt aangevoerd door uittredend raadslid...