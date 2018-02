Toch weer vergunning voor Colruyt in Itterbeek

De soap rond de mogelijke komst van een Colruyt-winkel in de Dilbeekse deelgemeente Itterbeek, is nog niet ten einde. Opnieuw verleent de provincie Vlaams-Brabant een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de bouw van de winkel. Het buurtcomité Bettendries; dat er zich al jaren tegen verzet, kan nog in beroep gaan bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

De provinciale deputatie verleent Colruyt dus andermaal een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een winkel op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Herdebeekstraat in Itterbeek, deelgemeente van Dilbeek. Het is de zoveelste, en wellicht niet laatste, beslissing in een reeds jarenlange saga.

Al 9 jaar probeert Colruyt een nieuwe winkel te bouwen op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Herdebeekstraat. En al die tijd probeert het buurtcomité Bettendries dit tegen te houden. Het vreest dat de winkel te veel verkeer met zich zal meebrengen en dat het landelijk karakter van Itterbeek verloren zou gaan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde enkele maanden geleden op vraag van het buurtcomité de bouwvergunning. Volgens Colruyt op basis van procedurefouten in plaats van inhoudelijke elementen. De warenhuisketen diende een nieuwe aanvraag in, en heeft nu dus opnieuw een vergunning beet. Of het comité weer beroep aantekent bij de raad, is nog niet duidelijk.