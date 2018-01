Toenemende leegstand in handelscentrum Vilvoorde

De handelskern van Vilvoorde wordt getroffen door toenemende leegstand. Dat is niet alleen in Vilvoorde maar in verschillende andere Vlaamse steden het geval. De Vlaamse regering wil alvast de bestaande fiscale regeling uitbreiden en versoepelen voor wie een winkel ombouwt tot woonhuis of het bovenwinkelwonen stimuleert. Zelfstandigenorganisatie UNIZO is niet tegen maar reageert toch sceptisch.

Of de maategel van de Vlaamse regering zal volstaan om het tij in steden als Vilvoorde te doen keren, is nog maar de vraag. Volgens UNIZO zou de Vlaamse regering beter geen vergunningen meer geven voor grootschalige winkelcentra en zou ze beter het bestaande handelsdecreet uitvoeren waarin staat dat de handelskernen strikter moeten worden afgebakend.

Ook de lokale overheden kunnen volgens UNIZO veel doen om hun handelscentra te doen heropleven. In Vilvoorde gaf UNIZO al het goede voorbeeld door een winter pop-up te organiseren voor 8 zaken in het centrum van de stad. Blijkt dat 2 van die 8 zaken hun activiteiten gaan verderzetten, dus in het centrum van Vilvoorde komen alvast 2 nieuwe winkels bij, wat een goede zaak is.

In 2015 bakende Vilvoorde al z'n handelskern af en riep de stad een centrumpremie in het leven om wonen boven winkels te stimuleren of om het ombouwen van winkels tot woningen aan te moedigen.