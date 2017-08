Toerisme in Vlaams-Brabant met bijna 6% gestegen

Nooit eerder bezochten zoveel toeristen ons land dan in de eerste vier maanden van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen die bevoegd minister Weyts (N-VA) zopas heeft bekendgemaakt. Ook in onze provincie steeg het aantal toeristen met bijna 6%.

Na de aanslagen op 22 maart in Brussel en Zaventem heeft het toerisme in ons land een stevige dreun gekregen. In de eerste 4 maanden van dit jaar is er van die terreurdreiging nog maar weinig te merken. Zo kreeg Vlaanderen al 9% meer toeristen over de vloer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal overnachtingen steeg met 6%.

Een trend die ook in Vlaams-Brabant voelbaar is. In totaal werden er in de eerste 4 maanden 575.960 overnachtingen genoteerd, dat zijn er 6% meer in vergelijking met 2016. Ongeveer 53% van die overnachtingen was voor rekening van buitenlanders. Vooral Nederlanders (+ 8,7%), Duitsers (+ 4,1 %), Fransen (+ 16,9 %), Britten (+ 4,5 %) en Amerikanen ( +14, 9 %) overnachten bijzonder graag in onze provincie.

"De moeilijke periode is voorbij: we groeien weer", zegt minister van Toerisme Weyts (N-VA). "De nieuwe groei is mogelijk gemaakt door het harde werk van Toerisme Vlaanderen en vooral de toeristische sector zelf. We zijn niet bij de pakken blijven zitten en we hebben niet gepanikeerd. We zijn meteen na 22 maart beginnen timmeren aan een uitgekiende herstelstrategie, die gebruik maakte van de sterke Vlaamse troeven: onze gastronomie, Vlaamse Meesters en wielercultuur. Dat werpt nu vruchten af", aldus Weyts.