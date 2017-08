Toeristische attracties beleven rustige julimaand

Het provinciedomein van Huizingen en het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade (Zemst) beleefden een rustige julimaand. Een en ander is het gevolg van het wisselvallige weer.

Provinciedomein Huizingen

Zo lokte het provinciedomein in Huizingen vorige maand bijna 29.000 bezoekers. 6.650 van hen namen ook een duik in het zwembad. Die cijfers liggen door het soms wisselvallige weer onder het zomers gemiddelde. Wel kan het provinciedomein terugblikken op een schitterend voorjaar wat maakt dat de teller intussen al op bijna 137.000 bezoekers staat. Het openluchtzwembad lokte dit jaar al zo’n 28.000 zonnekloppers.

Sport Vlaanderen-domein in Hofstade

Ook in het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade (Zemst) vertaalt het wisselvallige weer zich in een lager bezoekersaantal. Zo lokte de strandzone in juni nog 25.000 bezoekers, in juli waren er dat maar 13.500. Dat is bijna de helft. Voor het hele voorjaar staat de teller intussen op 52.000 bezoekers.