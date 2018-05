Tokkelen op telefoon veroorzaakt nog meer files in Asse

Wie achter het stuur met een mobieltje aan het spelen is doet dat vaak zodanig geconcentreerd dat hij of zij vergeet aan te sluiten in de file. Je voorganger vlot volgen is dus de boodschap die de politie in de eerste plaats via sensibilisering wil overbrengen. Maar hardleerse GSM-of smartphonegebruikers mogen zich aan anonieme controles en boetes verwachten.

Tijdens de spitsuren staat bijvoorbeeld aan Kalkoven in Asse aan de verkeerslichten een ellenlange rij auto's en vrachtwagens aan te schuiven. De verkeerslichten op de drukke gewestweg worden intelligent gestuurd, dat betekent dat ze de groentijd zelf kunnen regelen. Onlangs werd na metingen de sturing op punt gezet maar ondanks een maximale groenfase van 90 seconden zijn de wachttijden voor de lichten nog altijd lang.

Als er gedurende drie seconden geen voertuig over de lussen rijdt springt het licht op rood. Aansluiten is dus de boodschap. Maar dat gebeurt te weinig. “Het bleek duidelijk uit de vaststellingen dat het merendeel aan het tokkelen is op de smartphone en gewoon blijft stilstaan zelfs als het groen is. Dus dat wil zeggen dat men gigantisch veel groentijd niet gebruikt. Als men dat omrekent is dat in één spitsuur een kwartier groentijd die men niet gebruikt”, legt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW. De politie van de zone AMOW wil de automobilisten duidelijk maken dat ze zelf de file kunnen beperken door hun GSM of smartphone te laten waar thuishoort, namelijk in zijn hoesje.

"Wij gaan dat proberen te doen op twee manieren”, zegt Scrayen. “In eerste plaats via sensibilisering en door inzet van onze tekstkar hier op de steenweg. In tweede instantie zullen anonieme controles doen en de mensen die hardnekkig blijven gebruik maken van hun smartphone beboeten."

Een reportage hierover zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.