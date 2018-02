Tom Dehaene: “Eerste stap naar fietssnelweg Pajottenland”

Komt er in de toekomst een fietssnelweg van het Pajottenland naar Halle en Brussel? Da's alleszins het voorstel van Simon De Boeck (CD&V), eerste schepen in Gooik. De provincie Vlaams-Brabant investeert heel wat in fietssnelwegen, maar had zelf nog geen plannen voor het Pajottenland. Het golvende landschap maakt het moeilijker om er een fietssnelweg aan te leggen. Schepen De Boeck stelt de vlakke oude Pajotse trambeddingen voor als oplossing.

Gisterochtend berichtte RINGtv reeds over de Pajotse verzuchtingen over het gebrek aan een fietssnelweg in de streek. De glooiingen in het landschap zouden de aanleg van zo’n traject bemoeilijken en minder evident maken dan in de rest van de provincie, waar op diverse plaatsen werk wordt gemaakt van fietssnelwegen.

RINGtv sprak vandaag over de kwestie met Simon De Boeck (CD&V), eerste schepen in Gooik die voorstelt gebruik te maken van de oude Pajotse trambeddingen voor een fietssnelweg, en provinciaal gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V), die binnen de provincie al heel wat initiatieven nam voor dergelijke fietsroutes. De fietssnelweg is nog niet voor meteen, maar Dehaene geeft de Pajotten zeker hoop. 'Elke marathon begint met een eerste stap. En ik denk dat we hier vandaag een eerste stap kunnen zetten.”

U ziet de interviews in ons nieuws vanavond.