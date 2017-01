Tom Dehaene wil zo snel mogelijk fietsbrug over Ring in Zaventem

Tom Dehaene, provinciaal geduputeerde voor Mobiliteit, wil dat de fietsbrug over de Ring in Zaventem er zo snel mogelijk komt. De fietsbrug, die parallel zou lopen met de spoorwegbrug, moet het laatste deel worden van het Vlaamse deel van de HST-fietsroute van Leuven naar Brussel en zorgen voor een veiliger fietsverkeer in Zaventem.

Fietsers die gebruik maken van de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel moeten in Zaventem noodgedwongen een omweg maken. De route wordt in Zaventem namelijk onderbroken door de Brusselse Ring. Daardoor moeten fietsers via het centrum van de gemeente omrijden én worden ze dus over de drukke Hector Henneaulaan gestuurd die geen deftig fietspad heeft. Daarom wil Dehaene de Brusselse Ring overkappen met een fietsbrug dat het fietsverkeer een pak veiliger moet maken.

Enkele maanden geleden was het dossier rond het project in kannen en kruiken, maar er komt geen beweging in. Dehaene maant daarom het Agentschap Wegen en Verkeer, die de werken in goede banen zal leiden, aan om werk te maken van het bestek, zeker met het oog op de optimalisatiewerken van de Brusselse Ring die in 2019 starten. Wegen en Verkeer belooft dat dit voorjaar nog de aanbesteding zal uitgestuurd worden. Wanneer de eerste steen effectief gelegd zal worden, is nog niet duidelijk.