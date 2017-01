Tombekenaren krijgen 4 euro van Keizer Karel

Alle gezinshoofden van Tombeek, deelgemeente van Overijse, krijgen vnadaag 4 euro. Het geld komt uit de gemeentekas van Overijse, maar is eigenlijk een jaarlijks cadeautje van Keizer Karel.

In 1531 zou Keizer Karel zich met zijn koets vastgereden hebben in de moerassen van Tombeek-Heide. De inwoners kwamen hem spontaan ter hulp en hielpen hem weer op het droge. Als dank schonk Keizer Karel de Tombekenaren een stuk land. Sindsdien krijgen alle gezinshoofden elk jaar een deel van de rente op de opbrengst van de verkoop op die lap grond. De Tombekenaren noemen dat de 'Trek'.

De gemeente Overijse houdt die traditie in stand. Elke eerste zondag na Driekoningen betaalt de gemeentesecretaris in de herberg 'De Welkom' 4 euro aan elk gezinshoofd van Tombeek. Dat gaat gepaard met een groot feest en gebeurt in de klederdracht van toen en onder muzikale begeleiding van de plaatselijke fanfare en de Keizer Karelgroep.