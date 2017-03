Tomorrowland in Don-Bosco school Halle voor goede doel

Een festival organiseren in de school met live optredens van bekende artiesten, dat was de opdracht voor de leerlingen van het 5 de jaar BSO van het Don Bosco-instituut in Halle n.a.v. de jaarlijkse vastenactie. Meer dan 1200 leerlingen brachten hun stem uit en kregen StressFactor Live op het podium.

’s Morgens werkten de leerlingen een vastenvoettocht af, na de middag daverde de school op de beats van Mark with a K, Safi en Michael Schack. Maar ook drie leerlingen van de school mochten hun muzikale talenten tonen en laten horen aan hun vrienden op school: DJ Jonas ( Jonas Walders), Brobeats ( Niels De Broyer) en Marteq B2B DJ Hard Hassel ( Maarten Lebacq). Daarna was het de beurt aan het boegbeeld van ‘De Ideale Wereld’ Otto Jan Ham. 250 leerkrachten leidden alles in goede banen tijdens de optredens, en 130 leerlingen speelden voor security.

De opbrengst van de solidariteitswandeling en het festival gingen naar ‘Kom op Tegen Kanker’, Mondibuild (een bouwkamp in Afrika waaraan 3 leerlingen van de school deelnemen), een straatjongerenproject in Togo, de Okkernoot in Vollezele, het weeshuis Shangrilahome in Nepal en dagcentrum De Wip. Dit laatste is een opvangcentrum van Don Bosco in Halle dat hulp, opvang en begeleiding wil bieden aan gezinnen met minderjarige kinderen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden. (foto's: Emile Devogeleer)