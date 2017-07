TOPAZ Wemmel zoekt vrijwilligers

Het palliatief dagcentrum Topaz in Wemmel zoekt vrijwilligers. Die worden ingeschakeld in de keuken, organiseren of begeleiden activiteiten en helpen bij het vervoer van de bezoekers.

In het expertisecentrum 'Waardig Levenseinde' in Wemmel is er de dienst Topaz. Dat is een dagcentrum waar mensen met een ongeneeslijke ziekte -men noemt ze hier gasten- overdag terecht kunnen. Dagelijks zijn er zo’n 15 tot 25 bezoekers. De vrijwilligers begeleiden hen en zorgen voor een gastvrije sfeer. De vrijwilligers gaan een engagement aan op regelmatige basis, voelen empathie en zijn discreet. Ze krijgen ook een opleiding.

Meer info vind je op de website van Topaz. Kandidaat-vrijwilligers kunnen ook contact nemen voor een eerste kennismaking met Hannie Van den Bilcke op het nummer 02/456 82 09 elke weekdag tussen 9u en 17u. of via email op vrijwilligers@forumpalliatievezorg.be

RINGtv bracht in ZINA in 2015 n.a.v. de dag van de palliatieve zorg een bezoek aan Topaz. Bekijk hieronder opnieuw de reportage.