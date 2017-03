Torre Loef en Aline verhuizen van Sint-Stevens-Woluwe naar Zaventem

Torre en Aline werden in 1972 geboren in de schoot van heemkundige kring De Trekkers uit Sint-Stevens Woluwe. Of beter herboren want ze zijn de reusachtige evenbeelden van witloofboeren Victor Olbrechts en zijn vrouw.

De reuzen zullen een poosje in het gemeentehuis verblijven. Daar krijgen ze vrijdag, ter gelegenheid van 900 jaar Zaventem, het gezelschap van twee Zaventemse reuzen: de schilder Antoon van Dijck en zijn legendarisch liefje Isabella van Oppem. Op 21 april krijgen ze een definitief onderkomen in het gloednieuwe cultuurcentrum De Factorij in Zaventem.