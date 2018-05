Tot 30 maanden cel voor diefstal van 50.000 euro uit diepvries

Een man die 50.000 euro heeft gestolen uit de diepvries van een bejaarde man uit Vilvoorde is veroordeeld tot 30 maanden cel. De vrouw die hem had getipt over de buit door misbruik te maken van het vertrouwen van een goede vriendin, kreeg een celstraf van 18 maanden opgelegd door de Brusselse correctionele rechtbank.

Het slachtoffer had zijn poetsvrouw opgenomen in zijn testament en haar verteld dat er 50.000 euro in zijn diepvries lag. De vrouw had dat verteld aan een vriendin, die vervolgens een kennis inschakelde om het geld te stelen. Toen de poetsvrouw nadien de diefstal ontdekte, diende ze meteen klacht in bij de politie. De dief kon snel worden geïdentificeerd en werd vandaag veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden. De vrouw aan wie de poetsvrouw had verteld over het geld, kreeg een celstraf van 18 maanden. Vier mensen die een deel van de buit hadden gekregen, werden vandaag ook veroordeeld. Twee van hen kregen respectievelijke celstraffen van 6 maanden met uitstel en 3 maanden effectief. De twee anderen, de ouders van de dief, kregen een geldboete van 2.000 euro.