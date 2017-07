Tot 4 jaar cel voor ouders die kinderen aanzetten tot diefstal

Het parket van Halle-Vilvoorde eist tot 4 jaar cel voor ouders en hun familieleden die hun minderjarige kinderen inschakelden om over heel België diefstallen te plegen in bankkantoren.

Het gaat om een Roemeense bende die eerder al actief was in Duitsland en Spanje. In ons land startte de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde met en onderzoek, nadat één van de verdachten op heterdaad werd betrapt in Overijse. De verdachte man reed met een nummerplaat rond die eerder ook al was opgemerkt in Lennik, Asse en Vilvoorde.

Het bleek te gaan om 2 families die er niet voor terugschrokken om minderjarige kinderen in te schakelen om diefstallen te plegen. Vooral ouderen werden geviseerd, omdat die een gemakkelijk doelwit vormen. De kinderen werden regelmatig opgepakt, maar na hun vrijlating onmiddellijk weer op dievenpad gestuurd.

In februari volgde dan een reeks huizoekingen in de buurt van Charleroi, waar de 2 families verbleven. In totaal werden 7 verdachten opgepakt en zij moesten zich vandaag voor de Brusselse strafrechter verantwoorden. Tegen de kopstukken eist het parket 4 jaar cel. De andere medeplichtigen riskeren straffen van 2 en 3 jaar cel. Het vonnis valt op 14 juli.