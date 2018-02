Tot 6 jaar cel voor mensensmokkelaars die crashten op viaduct Vilvoorde

In april 2017 merkte een politiepatrouille het busje op toen de bestuurder aan het spookrijden was op de Brusselse Ring in Nijvel. De man maakte rechtsomkeer toen hij de politiewagen zag en probeerde zijn achtervolger kwijt te spelen. Net voor het viaduct van Vilvoorde verloor hij de controle over het stuur en ging de wagen door de middenberm. Het busje, met zestien inzittenden, tuimelde enkele meters naar beneden en kwam in een boom terecht. Vijf personen raakten daarbij gewond.



Iedereen in het busje beweerde nadien het slachtoffer te zijn van mensensmokkelaars, maar het parket van Halle-Vilvoorde vervolgde vier van hen. De bestuurder en drie anderen moesten zich vorige maand verantwoorden voor de rechtbank op verdenking van mensensmokkel. De openbaar aanklager eiste straffen van 4 tot 6 jaar cel. De rechter volgde de vordering grotendeels en sprak vandaag gevangenisstraffen uit van 40 maanden voor de eerste beklaagde, 4 jaar voor de tweede en derde beklaagde en zes jaar voor de bestuurder.